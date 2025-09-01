Manchester City acerta contratação do goleiro Donnarumma, do PSG

O Manchester City chegou a um acordo para a contratação do goleiro Donnarumma, de 26 anos, que defendia as cores do Paris Saint-Germain. Assim, a transferência gira em torno de R$ 162 milhões, com bônus adicionais incluídos no pacote. As informações são do jornalista especializado em transferências, Fabrizio Romano.

Dessa forma, o arqueiro, campeão da Eurocopa em 2021 e eleito melhor jogador da competição, assinará contrato de longo prazo com o clube inglês. Ele, então, passará por exames já nesta segunda-feira (1) e se juntará ao elenco comandado por Pep Guardiola.

Contratado em 2021, sem custos, Donnarumma tinha vínculo até junho de 2026 com o time parisiense. Segundo o jornal L’Équipe, o empresário do goleiro, Enzo Raiola, abriu conversas com Manchester United e Manchester City há meses na intenção de tentar tirar o jogador do atual campeão da Champions League.

Além disso, o atleta chegou a negociar uma possível renovação com o PSG, entretanto as conversas não avançaram. Diante deste cenário, o clube francês preferiu a saída imediata do italiano com receio de perder a compensação financeira daqui a um ano.

Por fim, os Citizens encaminharam a venda do goleiro Ederson ao Fenerbahçe. Afinal, o clube turco aguarda apenas o desfecho da negociação dos ingleses com Donnarumma para oficializar a contratação do brasileiro. As informações são do jornal inglês “The Guardian”.

