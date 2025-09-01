Lautaro Díaz chega a São Paulo para assinar com o Santos

O Santos deve oficializar nas próximas horas a chegada do atacante argentino Lautaro Díaz, de 26 anos, como novo reforço para a sequência da temporada. O jogador, que pertencia ao Cruzeiro, desembarcou em São Paulo nesta segunda-feira (01/9). Agora, passará por exames médicos antes de assinar contrato de empréstimo válido por um ano, com opção de compra ao término do vínculo.

Os valores da negociação não foram revelados, mas a contratação é vista como oportunidade de mercado pelo Peixe. Lautaro não vinha sendo aproveitado por Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro, e somou apenas três partidas nos últimos três meses. Como ainda não atingiu sete jogos no Brasileirão, ele está apto a atuar pelo Santos na competição.

Revelado pelo Independiente del Valle, do Equador, Lautaro chegou ao Cruzeiro em 2024 por 3 milhões de dólares (cerca de R$ 16 milhões), em uma operação que garantiu à Raposa 70% dos direitos econômicos do jogador.

Os números recentes, no entanto, ficaram abaixo da expectativa. Afinal, nesta temporada, o atacante participou de 18 partidas e marcou dois gols. No ano anterior, foram 24 jogos e também dois tentos, desempenho que acabou o afastando dos planos em Belo Horizonte.

Com a camisa santista, Lautaro terá a chance de se reposicionar no cenário nacional e disputar minutos importantes sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, que busca alternativas ofensivas para dar mais profundidade ao elenco.

