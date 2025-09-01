Betis encaminha acerto com Antony, do Manchester United

Após ter a primeira proposta recusada, o Betis conseguiu convencer o Manchester United a vender Antony nesta segunda-feira (1), último dia da janela de transferências das principais ligas europeias. De acordo com a imprensa local, o clube espanhol pagará 25 milhões de euros (R$ 159 milhões) pelo brasileiro de 25 anos.
Assim, o clube acelera a parte burocrática do novo contrato e aguarda o atacante na Espanha para exames médicos. O atleta, então, assinará um novo contrato, agora em definitivo, por cinco temporadas.
Com a camisa verdiblanca, o brasileiro soma 26 partidas desde janeiro, com nove gols e seis assistências. Ele foi protagonista da equipe finalista da Conference League, com a derrota na decisão para o Chelsea, assim como na boa campanha na La Liga. O time, portanto, garantiu a classificação para a Liga Europa ao terminar a trajetória na sexta colocação.
O jogador, que forçava sua saída dos Red Devils, chamou a atenção de clubes da Alemanha, como Bayer Leverkusen, e da Arábia Saudita, que fizeram consultas, mas sem ofertas concretas.
Sem espaço com o técnico Ruben Amorim, Antony passou a pressionar o United, ainda mais com a proximidade da Copa do Mundo. Ele pretende ficar no radar do técnico Carlo Ancelotti e sonha em ter mais oportunidades com a camisa amarelinha.