Corinthians vive impasse com Santos Laguna e desiste de reforços nesta janela

O Corinthians vive um momento de grande dificuldade para acertar com reforços nesta janela de transferências, devido ao transfer ban imposto pela Fifa em decorrência da contratação do zagueiro Félix Torres junto ao Santos Laguna, do México. A punição impede o registro de qualquer novo atleta, forçando o clube a abrir mão de novas contratações.

O Alvinegro chegou a tentar negociar o pagamento da dívida de R$ 40 milhões com os mexicanos em parcelas. O Timão ofereceu inicialmente quatro vezes e depois duas parcelas para quitar 70% do valor. O restante, 30%, seria também parcelado. Entretanto, o Santos Laguna se manteve firme, exigindo o pagamento integral de uma só vez, condição que o Corinthians não tem condições de cumprir neste momento. Assim, não há perspectiva de acordo antes do fechamento da janela, previsto para esta terça-feira (02/9).

Além dessa pendência, o clube paulista ainda tenta se antecipar em outro processo. Trata-se do meia argentino Matías Rojas, que cobra R$ 40 milhões, e cujo caso está sendo analisado pela Corte Arbitral do Esporte (CAS). Até o momento, não há qualquer definição sobre a negociação.

Outro débito que preocupa o Corinthians é referente ao meia Rodrigo Garro, contratado junto ao Talleres, da Argentina. O valor gira em torno de 4,3 milhões de dólares (aproximadamente R$ 23,3 milhões). Osmar Stabile, buscou um acordo, mas encontrou resistência do clube argentino, e o processo aguarda decisão do CAS.

Enquanto não consegue resolver essas questões, o Corinthians segue com o elenco limitado e precisará encontrar soluções internamente, improvisando e apostando nos jogadores já disponíveis para manter a competitividade nas competições nacionais e continentais.

