Erick Noriega deixa boa impressão no Grêmio com estreia de destaque

Erick Noriega deixou uma boa impressão em sua estreia pelo Grêmio. Isso porque o peruano teve contribuição fundamental para a equipe gaúcha garantir um empate por 1 a 1 como visitante no Brasileirão. O novo camisa 19 do Imortal se destacou tanto na parte defensiva como na criação no embate com o Flamengo, no Maracanã, no último domingo (31/08).

Assim, segundo levantamento do site “Sofascore”, o atleta foi o melhor jogador do Tricolor gaúcho no duelo. Na ocasião, ele foi autor de um passe decisivo e teve 76% de passes corretos, ao acertar 23 dos 30 possíveis. Defensivamente, Noriega venceu os três duelos pelo chão que teve, conseguiu 13 cortes, sendo um deles em cima da linha. Inclusive, somou 20 ações defensivas.

Deste modo, como ele se sobressaiu em uma partida contra um adversário superior, o líder do Campeonato Brasileiro, cria uma dúvida para Mano Menezes. No caso, se a melhor decisão será dar sequência a Erick entre os titulares. O comandante identificou o peruano como uma solução em cenário de urgência na zaga. Afinal, Balbuena, defensor recém-contratado para ser o titular da posição, sofreu uma fratura no tornozelo direito e sua recuperação pode se estender por até quatro meses.

Possível solução improvável no Grêmio

A prioridade do treinador foi por utilizar Erick na linha defensiva ao invés de retomar a dupla de dois zagueiros canhotos com Kannemann e Wagner Leonardo. A outra alternativa seria dar nova oportunidade a Jemerson, que passa por momento negativo. Isso porque, ele soma algumas falhas individuais e se tornou alvo de críticas. Depois, pelo rendimento a escolha pelo peruano se mostrou correta.

#Brasileirão ???????? Erick Noriega teve a maior Nota do time em Flamengo 1-1 Grêmio! ???? 1 passe decisivo

? 23/30 passes certos

???? 3/3 duelos ganhos pelo chão

???? 1 corte em cima da linha (!)

?? 13 cortes (!)

???? 20 ações defensivas (!)

???? Nota Sofascore 8.3 https://t.co/sUfg6JbOtl pic.twitter.com/BKlpHyn188 — Sofascore Brasil (@SofascoreBR) August 31, 2025

Inicialmente, o Grêmio contratou Noriega para utilizá-lo como volante, posição que atuava no Alianza Lima. O jogador chamou a atenção do Imortal nos confrontos entre as equipes pelos play-offs da Sul-Americana. Apesar disso, o peruano iniciou sua carreira como zagueiro. Desta forma, o histórico favoreceu para que se tornasse uma opção também para o sistema defensivo do Tricolor gaúcho.

