Neymar Pai apresenta megaprojeto imobiliário no litoral catarinense para magnata árabe

Neymar da Silva Santos escolheu Itapema, no litoral catarinense, como cenário para um empreendimento em parceria com Abdullah Binghatti, magnata árabe e herdeiro da construt0ra Binghatti — das mais renomadas da Arábia Saudita. A dupla se encontrou com empresário Luiz Feitosa para um jantar simbólico no Edify Lounge, selando a aproximação entre dois dos maiores mercados de luxo do mundo: Dubai e região sul do Brasil.

O jantar teve como tema central a apresentação do projeto denominado Edify One — empreendimento de alto padrão avaliado em R$ 650 milhões. Com propostas ousadas, a ideia é transformar o local em um dos maiores ícones residenciais do Brasil.

O planejamento prevê a construção do edifício na Meia Praia, de frente para o mar e composto por 41 pavimentos. Além disso, o projeto inclui 60 apartamentos exclusivos que variam de 264 m² a 966 m² e uma cobertura triplex de quase mil metros quadrados, avaliada em mais de R$ 50 milhões.

Estimado em R$ 650 milhões de valor geral de vendas (VGV), o projeto imobiliário também conta com previsão para inauguração. A entrega, se tudo ocorrer dentro do planejado, está marcada para dezembro de 2028.

Atração internacional

Abdullah Binghatti lidera projetos renomados como o Bugatti Residences e o Mercedes-Benz Places em Dubai, por isso tornou-se peça-chave na projeção de Neymar Pai. O empresário decidiu, então, viajar ao Brasil para conhecer detalhadamente os diferenciais da construção.

O jantar exclusivo teve menu elaborado pelo chef Dudu Poerner, conhecido por sua cozinha contemporânea. A atmosfera sofisticada reforçou o conceito de exclusividade do empreendimento e deu peso institucional à visita. Para os organizadores, a presença de Binghatti simbolizou uma ponte entre o luxo arquitetônico de Dubai e o potencial imobiliário de Santa Catarina.

“O encontro com Abdullah Binghatti evidencia o reconhecimento que o projeto vem conquistando, mesmo em fase de obras. O Edify One já atrai a atenção de investidores globais e reforça Itapema como um dos destinos mais valorizados do país”, celebrou o empresário Luiz Feitosa.

Expansão e estratégia

A construtora Edify lidera o projeto em Itapema e aposta em inovação, tecnologia e sustentabilidade. Já a NR Sports, do camisa 10 do Santos, atua como proprietária do terreno, além de um parceiro estratégico.

Segundo reportagem do Extra, a aproximação com investidores árabes pode abrir portas para a construção de novos arranha-céus no litoral catarinense. Num movimento para ampliar ainda mais a presença de empreendimentos internacionais na região.

Os negócios de Neymar Pai

Enquanto negocia projetos bilionários, o empresário também lida com outro empreendimento polêmico: o novo centro de treinamento do Santos em Praia Grande. Isso porque o plano tem sofrido com críticas de ambientalistas preocupados com a lesão à Mata Atlântica, além de ainda depender de licenciamento ambiental.

Sabe-se, porém, que o projeto do empresário para o CT prevê construção de estádios, hotéis e campos de futebol.