Corinthians se aproxima de acordo para parcelar dívida com Depay

O Corinthians chegou a um acordo com Memphis Depay para o parcelamento de R$ 11 milhões em bônus devidos ao atacante holandês. Os detalhes sobre o número de parcelas e prazos ainda estão em negociação entre a diretoria e o estafe do jogador.

O Timão não conseguiu realizar o pagamento integral até 20 de agosto, como previsto em contrato, alegando falta de recursos financeiros. O valor se refere a duas metas alcançadas por Memphis. A presença em mais de 70% das partidas e participação em 29 gols no primeiro período de seu vínculo.

Além dos bônus, o clube se prepara para pagar a segunda parcela das luvas estipuladas em contrato, equivalente a 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,3 milhões), com prazo até 15 de setembro.

Aliás, o parcelamento chegou a um acordo após Memphis cobrar maior transparência sobre a situação financeira do Corinthians em julho. Na ocasião, o atacante chegou a faltar a um treino, após comunicar à diretoria que havia uma dívida de R$ 6,1 milhões referente ao título do Campeonato Paulista e direitos de imagem atrasados.

O clube quitou os direitos de imagem e parcelou os R$ 4,7 milhões referentes ao título estadual em três vezes. Aliás, o acerto veio com outras bonificações pendentes dos elencos masculino e feminino. Duas parcelas já foram pagas, mas a última está prevista para setembro.

