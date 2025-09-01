Ligação polêmica de madrugada resulta no fim da colaboração entre Neymar e Virginia

Aquela ligação polêmica de Virginia Fonseca para Neymar, em meio à madrugada, culminou no fim da colaboração da dupla. A notícia foi dada em primeira mão pela própria influenciadora durante uma live recente da ‘WePink’, sua empresa de cosméticos, mas seguida de uma novidade.

De acordo com Virginia, o contrato da parceria — extremamente bem avaliada pelo público — chegou ao fim, e o perfume, que continha o nome do atleta, precisou ser relançado sob outra marca. A dupla lançou o produto em 2023 e contava com expectativa pela continuidade.

“É o mesmo que a gente fez uma colab com uma pessoa, mas o contrato acabou. Aí a gente teve que tirar o perfume com o nome dessa pessoa de linha, mas a gente já relançou. Para homens que gostavam do perfume daquela collab, vocês sabem, tem agora esse. O mesmo, só que com um nome diferente”.

A ligação que gerou o caos

O estopim ocorreu quando Virginia telefonou para o atacante às 2h da manhã, justificando tratar-se de uma conversa sobre patrocínios e arrecadações para o leilão beneficente do jogador. O contato, no entanto, incomodou Bruna Biancardi, mãe das filhas do atacante, e repercutiu nas redes sociais.

“Sempre fiz ligações de trabalho na madrugada. Peço desculpas se não gostou, mas faz parte”, disse Virginia após a repercussão inicial. Em seguida, direcionou o pedido de desculpas à própria Bruna, tentando encerrar a polêmica.

Virgínia falando sobre a ligação que fez para o Neymar de madrugada kkkk que SONSA pic.twitter.com/ZIwO2rOLMk — thiago (@httpsrealitys) August 22, 2025

Impacto na relação com Neymar

Ambos posaram juntos de roupão para anunciar o perfume masculino da ‘WePink’, em dezembro de 2023. Os registros à época mobilizaram as redes sociais e causaram expectativas até mesmo na dupla.

“Que honra! O nosso craque entrou para família WePink. Iremos revolucionar o mercado mais uma vez! Obrigada pela confiança, Ney. Bora pra cima”, celebrou a marca.

Com o rompimento, Virginia passou a evitar até mesmo citar o nome do astro em suas transmissões. Isso para não dar qualquer margem à dúvida quanto ao fim definitivo da colaboração e, paralelamente, da polêmica.

E a vida amorosa?

Bom, enquanto Neymar curte a calmaria da família, Virginia voltou a se aventurar na vida de solteira. Há rumores de um possível affair com Vini Jr., do Real Madrid, praticamente desde seu divórcio com o cantor Zé Felipe, mas nada oficializado.

Depois das polêmicas sobre a presença da influencer no aniversário do atacante, os pombinhos retornaram ao centro das atenções nesta semana. Isso porque a empresária decidiu visitar à capital espanhola, país em que Vini mora, em meio aos rumores de um affair com troca de interações entre eles na web.

