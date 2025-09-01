Santos conquista título do Brasileiro Feminino A2 após empate com Botafogo

O Santos comemorou no último sábado (30/8) o título do Campeonato Brasileiro Feminino A2 ao empatar por 1 a 1 com o Botafogo, na Vila Belmiro. O resultado confirmou a vantagem construída na partida de ida, quando o time alvinegro venceu por 1 a 0, no Rio de Janeiro.
As Sereias da Vila começaram a partida pressionando. Laryh quase abriu o placar de cabeça, enquanto Pardal finalizou de perto, mas a goleira Michelle fez grande defesa. Apesar do domínio santista, quem marcou primeiro foi o Botafogo. Aos 37 minutos do primeiro tempo, Carol foi derrubada na área por Rafa Andrade e o VAR assinalou pênalti.
Na primeira cobrança, a goleira santista pegou, mas a arbitragem mandou voltar pois a arqueira tinha se adiantado. Na segunda oportunidade, Carol balançou a rede a abriu o placar, reacendendo a esperança das Gloriosas.
Já na segunda etapa, o Santos voltou a equilibrar a partida e conseguiu o gol de empate aos 35 minutos, marcado por Carol Baiana. Ela aproveitou o cruzamento e superou a goleira adversária, garantindo a festa da torcida presente na Vila, que contou com 7.886 pessoas.
Assim, com o resultado, as duas equipes conquistaram o acesso à primeira divisão do Brasileirão Feminino de 2026, acompanhando Fortaleza e Atlético-MG na elite da competição.
