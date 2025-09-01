Vasco tem setembro inteiro no Rio de Janeiro; veja

O Vasco ganhou um respiro na tabela do Brasileirão ao vencer o Sport no último domingo (31/8), saindo da incômoda zona de rebaixamento. Assim, vai para a pausa para a Data Fifa fora do Z-4, algo que dá mais tranquilidade para Fernando Diniz e seus comandados. E, ao retornar às atividades, se deparará com uma sequência importante no Rio de Janeiro.

Afinal, os próximos cinco compromissos do Cruz-Maltino na temporada são na capital carioca. O primeiro deles é no dia 11 de setembro – uma quinta-feira -, quando enfrenta o Botafogo, decidindo vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Tal duelo será no Nilton Santos, que, assim como São Januário e Maracanã, fica na Zona Norte do Rio de Janeiro.

LEIA MAIS: Jair sofre entorse no joelho direito em triunfo do Vasco na Ilha do Retiro

Posteriormente, serão quatro jogos pelo Brasileirão, já que, mesmo que avance à semifinal, a Copa do Brasil só retorna ao fim de novembro. Primeiro, o Vasco recebe o Ceará, no dia 14 (um domingo), em São Januário. A partida vale pela 23ª rodada do certame nacional. Na sequência, no domingo seguinte (dia 21), joga como visitante, mas no Maracanã: enfrenta o Clássico dos Milhões contra o Flamengo, pela #24.

Três dias mais tarde, fará o jogo atrasado da 16ª rodada contra o Bahia, dia 24, retornando a São Januário. Por fim, encerrando os compromissos no mês de setembro, os comandados de Fernando Diniz seguem no Caldeirão, desta vez para receber o Cruzeiro, pela 25ª rodada do Brasileirão. A sequência pode, dessa forma, revelar novos rumos para a caravela do presidente Pedrinho. Atualmente, a equipe ocupa a 15ª posição, com 22 pontos em 21 jogos.

Confira a agenda do Vasco em setembro

(Horários de Brasília)

11/09 (quinta), às 21h30 – Botafogo (1) x (1) Vasco – Nilton Santos, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil

14/09 (domingo), às 20h30 – Vasco x Ceará – São Januário, pela 23ª rodada do Brasileirão

21/09 (domingo), às 17h30 – Flamengo x Vasco – Maracanã, pela 24ª rodada do Brasileirão

24/09 (quarta), às 19h30 – Vasco x Bahia – São Januário, pela 16ª rodada do Brasileirão (jogo atrasado)

27/09 (sábado), às 18h30 – Vasco x Cruzeiro – São Januário, pela 25ª rodada do Brasileirão

