Andreas Pereira é regularizado e já pode estrear no Palmeiras

O Palmeiras acertou a regularização de Andreas Pereira no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, deixando o meio-campista apto a estrear pelo clube. Anunciado na última sexta-feira (29/8), Andreas desembarca na noite desta segunda-feira (01/9) em São Paulo. Contudo, deve se apresentar à Academia de Futebol apenas na terça-feira (02/9).

Por ter realizado exames médicos e assinado contrato ainda na Inglaterra, o jogador está livre de pendências burocráticas e depende apenas da integração com o elenco para entrar em campo. Como participou da pré-temporada completa pelo Fulham e não ficou de fora de treinos por lesão, Andreas está apto para acompanhar os trabalhos assim que o Verdão retomar as atividades.

O Campeonato Brasileiro está temporariamente suspenso devido às rodadas finais das Eliminatórias da Copa do Mundo. Assim, o Verdão só retorna aos gramados no dia 13 de setembro, contra o Internacional, no Allianz Parque. A partida pode marcar a estreia do camisa 8 pelo clube paulista.

Além disso, Andreas Pereira será inscrito nas quartas de final da Conmebol Libertadores, ocupando a vaga de Richard Ríos. O jogo de ida contra o River Plate está marcado para o dia 17, na Argentina, e o Verdão já se prepara para contar com o reforço na fase decisiva da competição continental.

