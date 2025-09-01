InícioEsportes
Liverpool fecha acordo com zagueiro Marc Guehi, do Crystal Palace

Marc Guehi em ação do Crystal Palace na atual temporada - (crédito: Foto: Alex Livesey/Getty Images)
O Liverpool acertou a contratação de mais um reforço para a temporada 2025/26. Assim, Marc Guehi, do Crystal Palace, já realiza exames médicos para chegar a um acordo de 35 milhões de libras (cerca de R$ 257 milhões na cotação atual), segundo o jornal “The Athletic“.

Na reta final da janela de transferências, os Reds buscavam mais um reforço para a zaga. O jogador, inclusive, atuou na vitória do Crystal Palace, por 3 a 0, sobre o Aston Villa no último domingo (31), e marcou um dos gols.

Desde sua transferência do Chelsea em 2021, Guehi fez 155 jogos pelo Crystal Palace. Ele foi o capitão do time na vitória sobre o Manchester City na final da Copa da Inglaterra em Wembley, em maio.

Além disso, o Liverpool também reforçou o sistema ofensivo. Afinal, de acordo com a BBC, o atual campeão da Premier League pagará 125 milhões de libras (R$ 922,3 milhões na cotação atual) pelo atacante sueco Alexander Isak, de 25 anos.

Durante toda a janela, os Reds cobiçavam o jogador, que chegou a não se apresentar ao seu clube para 2025/26. A atitude causou um mal-estar no clube alvinegro e tornou sua continuidade insustentável.

Redação Jogada10

    Redação Jogada10
    01/09/2025 13:44
    x