Manchester United acerta contratação de goleiro belga

Senne Lammens em ação com a camisa do Royal Antwerp

Senne Lammens em ação com a camisa do Royal Antwerp - (crédito: Foto: Octavio Passos/Getty Images)
Senne Lammens em ação com a camisa do Royal Antwerp - (crédito: Foto: Octavio Passos/Getty Images)

O Manchester United está perto de anunciar um novo goleiro. Depois de semanas de especulações envolvendo nomes como Emiliano Martínez, os Red Devils chegaram a um acordo para contratar o belga Senne Lammens, do Royal Antwerp.

De acordo com informações da ‘BBC’, o United fechou a negociação por 21 milhões de euros (R$ 134,4 milhões), com valores adicionais em bônus.

Além disso, a imprensa britânica afirma que o jogador deve assinar contrato válido por cinco temporadas com o clube de Old Trafford.

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 01/09/2025 13:44
    x