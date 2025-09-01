Manchester United acerta contratação de goleiro belga

O Manchester United está perto de anunciar um novo goleiro. Depois de semanas de especulações envolvendo nomes como Emiliano Martínez, os Red Devils chegaram a um acordo para contratar o belga Senne Lammens, do Royal Antwerp.
De acordo com informações da ‘BBC’, o United fechou a negociação por 21 milhões de euros (R$ 134,4 milhões), com valores adicionais em bônus.
Além disso, a imprensa britânica afirma que o jogador deve assinar contrato válido por cinco temporadas com o clube de Old Trafford.
postado em 01/09/2025 13:44