Renato Gaúcho ganha camisa de Neymar e deixa recado: ‘Merecia ser convocado’

O empate entre Santos e Fluminense no último domingo (31), na Vila Belmiro, marcou reencontros de jogadores. Um deles foi entre Neymar e o técnico Renato Gaúcho. Diante da situação, o craque do Peixe presentou o treinador com uma camisa autografada. Em publicação no Instagram, Renato pediu a convocação do jogador para Seleção Brasileira.

“Feliz em rever meu amigo e ainda mais feliz em vê-lo jogando bem. Estou na torcida pelo seu retorno à Seleção Brasileira. O Brasil precisa de você. Fisicamente e tecnicamente você já está recuperado, e na minha opinião já merecia ter sido convocado”, escreveu o comandante do Fluminense.

Neymar desmente Ancelotti

Neymar, afinal, ficou de fora da última convocação do técnico Carlo Ancelotti para as rodadas finais das Eliminatórias Sul-Americanas. O treinador italiano revelou que deixou o craque de fora por questões físicas, que desmentiu. Após o duelo, o camisa 10 afirmou que foi uma “opção técnica” do técnico.

O técnico Carlo Ancelotti comentou a ausência do craque. Segundo o italiano, a comissão técnica prioriza atletas que estejam em plena forma física.

“O Neymar teve um pequeno problema na última semana. Mas não precisamos testá-lo. Todo mundo o conhece. Ele precisa chegar em uma boa condição física para ajudar e fazer as coisas bem na Copa do Mundo. Um critério muito importante para a comissão é o aspecto físico. Um jogador que joga na seleção tem que estar 100% fisicamente. Isso é muito importante para nós”, disse Ancelotti.

Embora tenha voltado ao time titular do Santos, Neymar teve atuação discreta diante do Fluminense. Ainda assim, sua presença acabou sendo vista como positiva pelo torcedor, que espera maior protagonismo do camisa 10 nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro.

Agora, tanto Neymar quanto Renato Gaúcho terão um tempo para descanso por conta da Data-Fifa. O Peixe ocupa a 16ª posição da tabela do Campeonato Brasileiro, enquanto o Tricolor aparece na nona colocação, com 28.

