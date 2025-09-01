Roger tem confiança na reaproximação entre a torcida e o Internacional

O técnico Roger Machado correspondeu à exigência da diretoria em assegurar uma vitória do Internacional sobre o Fortaleza pelo Brasileirão, no último domingo (31/08). Assim, o comandante garantiu sua permanência no cargo por um prazo maior. Desta forma, sua próxima missão passa a ser retomar a confiança da torcida. Até porque, mesmo com resultado positivo, o profissional escutou vaias vindas da arquibancada, especialmente no intervalo, além de faixas com protesto.

Mesmo com um cenário ainda adverso, Roger se considera capaz de promover uma reconciliação entre o Colorado e os torcedores. Inclusive, argumentou que o resultado é essencial para ter êxito nesta tarefa.

“Assim como o torcedor vaiou meu nome, foi o mesmo que me aplaudiu de pé na final do estadual. O carinho do torcedor volta com as vitórias. Quando não atuamos bem, que vençamos nossos compromissos, como foi diante do Fortaleza”, justificou o treinador.

Um outro indício que constata a irritação da torcida do Inter com o momento, o qual a equipe vive foi o público de pouco mais de nove mil pessoas no Beira-Rio para acompanhar o jogo contra o Leão do Picci. Neste contexto, o comandante apontou que o resultado favorável era mais primordial nesta situação. Posteriormente é que o nível de performance será um aspecto que ele passará a se preocupar.

“Ela (a falta de público) tem um fator determinante que era o momento que estávamos passando. O que vai fazer o torcedor voltar ao estádio são as boas atuações. Importante hoje era voltar a vencer. A proximidade do torcedor vai vir naturalmente com o que a gente apresentar dentro de campo”, reforçou Roger.

Internacional reforça prestígio ao trabalho

Com a vitória no Campeonato Brasileiro, o técnico ganha respaldo da diretoria, à princípio, até os primeiros compromissos depois da paralisação para a data Fifa. O Internacional concedeu alguns dias de descanso para o elenco e no retorno dos trabalhos, a tendência é de que Roger comece a pensar em uma forma de modificar o sistema de jogo. Com isso, o mais provável é que também haja mudanças no time titular. Isso porque o diagnóstico do treinador é que a equipe não apresenta bom rendimento, como ele gostaria. Ou seja, a intenção é recomeçar com um planejamento diferente.

Portanto, a tendência é de que o seu prazo de validade na função seja a cada partida, a depender de que maneira o Internacional vai se comportar. Caso a equipe consiga aliar resultados e desempenhos positivos, Roger volta a se firmar no cargo. Deste modo, o próximo desafio se configura como desfavorável, já que será o Palmeiras, no dia 13 de setembro, às 18h30, no Allianz Parque. Até o momento, a única baixa para o duelo será o lateral-esquerdo Bernabei, que cumprirá suspensão automática.

