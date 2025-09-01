Suspenso, Hugo Moura desfalca o Vasco contra o Ceará

O Vasco já tem um desfalque certo para quando voltar às atividades após a paralisação para a Data Fifa. Afinal, o volante improvisado como zagueiro Hugo Moura levou o terceiro cartão amarelo durante a vitória sobre o Sport, no último domingo (31/8). Dessa forma, não estará apto a enfrentar o Ceará, no dia 14 de setembro.

O jogador recebeu a punição logo aos 17′ do primeiro tempo, quando derrubou Derik Lacerda na meia-lua. Ele chegou atrasado no lance e calçou o adversário na beira da própria área vascaína. Na cobrança, Lucas Lima isolou a bola, mandando por cima do gol de Léo Jardim.

No entanto, como a punição só conta para jogos do Brasileirão, Hugo Moura estará apto para o próximo compromisso do Vasco, no dia 11, contra o Botafogo. Tal duelo vale pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. Para este clássico, o técnico Fernando Diniz não conta com suspensos.

Já para enfrentar o Ceará, em São Januário, pela 23ª rodada, Hugo Moura não poderá ir a campo. Assim, forçará uma mudança importante na espinha dorsal de Diniz. Afinal, Moura se estabeleceu como titular da zaga pela direita após a venda de João Victor ao CSKA (RUS). No entanto, o Vasco foi ao mercado e contratou o zagueiro Carlos Cuesta – ainda que não tenha sido anunciado. O colombiano não poderá atuar contra o Botafogo por não surgir no Boletim Informativo Diário (BID) antes do prazo final para as quartas. Mas, contra o Ceará, a tendência é que esteja apto a reforçar a zaga vascaína.

