São Paulo deve lucrar valor milionário com venda de Antony na Europa

O atacante Antony, de 25 anos, está próximo de voltar ao futebol espanhol. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Fabrizio Romano, o ex-jogador do São Paulo será adquirido em definitivo pelo Real Betis, que pagará 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 159 milhões) ao Manchester United. O contrato terá duração de cinco anos.

A negociação avança para a fase final de burocracia, com exames médicos já previstos na Espanha. Antony retorna ao Betis após meia temporada de destaque por empréstimo. Afinal, em 26 partidas, anotou nove gols e deu seis assistências, sendo peça importante na campanha do clube, que chegou à final da Conference League, perdida para o Chelsea, e terminou a La Liga em sexto lugar, garantindo vaga na Liga Europa.

Além do impacto esportivo para o Betis, a transação também gera reflexos financeiros no Brasil. O São Paulo, clube formador do atacante, tem direito a cerca de 3,5% do valor fixo da transferência por meio do mecanismo de solidariedade da Fifa. Assim, o Tricolor embolsará aproximadamente 770 mil euros (R$ 4,9 milhões).

Antony vinha em atrito com o Manchester United, pressionando por uma saída diante da falta de espaço sob o comando de Ruben Amorim. O jogador entende que a sequência no Betis pode mantê-lo em evidência na Europa. Além disso, ele acredita que pode voltar ao radar do técnico Carlo Ancelotti para futuras convocações da Seleção Brasileira.

Apesar de ter atraído interesse de clubes da Alemanha, como o Bayer Leverkusen, e do futebol árabe, o brasileiro priorizou a permanência no futebol europeu de elite. Contudo, a campanha na temporada passada com o Real Betis, pesou na decisão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Tw itter, Instagram e Facebook.