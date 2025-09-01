América x Avaí: onde assistir, escalações e arbitragem

América Mineiro e Avaí se enfrentam nesta terça-feira (2), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O Coelho tenta escapar da zona de rebaixamento para a Série C, enquanto os catarinenses buscam subir na tabela, já que ocupam somente a 12ª posição. A bola rola às 19h30 (de Brasília), na Arena Independência, em Belo Horizonte.

Onde assistir

Os canais ESPN e Nosso Futebol transmitem o jogo ao vivo.

Como chega o América

O América trocou de treinador recentemente e buscava novo ânimo com Alberto Valentim, mas sofreu outro baque: perdeu Figueiredo, que pertencia ao Vasco e se transferiu para o futebol português. Agora, o time tenta se reconstruir. Nos últimos cinco jogos, acumulou três derrotas e dois empates. Rebaixado em 2023 para a Série B, o Coelho luta para evitar nova queda. No ataque contra o Avaí, Willian Bigode surge como a principal esperança de gols.

Como chega o Avaí

Sob o comando de Jair Ventura, o Avaí investiu para ter melhor desempenho na Série B. Mesmo assim, aparece em 12º lugar, com 33 pontos. A pontuação deixa a equipe em um cenário curioso: está a seis pontos do G4 e oito do Z4, no meio-termo que depende dos próximos resultados. Nos últimos cinco jogos, o time venceu dois, empatou dois e perdeu um. Para enfrentar o América fora de casa, Alef Manga e Cléber carregam a expectativa de balançar as redes.

AMÉRICA X AVAÍ

Série B do Brasileiro – 24ª rodada

Data e hora: 02/09/2025, às 19h30 (de Brasília)

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

AMÉRICA: Cássio Meneses; Ricardo Silva, Lucão e Rafa Barcelos; Maguinho, Miguelito, Christian Ortíz, Yago Souza e Paulinho; Arthur Sousa e Willian Bigode. Técnico: Alberto Valentim.

AVAÍ: César; Railan, Jonathan Costa, Eduardo Brock e Douglas Teixeira; João Vitor, Ricardo e Marquinhos Gabriel; Emerson Ramon, Alef Manga e Cléber. Técnico: Jair Ventura.

Árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE)

Assistentes: Luis Carlos de Franca Costa (RN) e Bruno Cesar Chaves Vieira (PE)

VAR: Douglas Marques das Flores (SP)

