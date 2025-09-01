Como o Flamengo pretende aproveitar a pausa da Data Fifa

Deois de sequência de praticamente de um jogo a cada três dias, o Flamengo terá um descanso para seus jogadores. O clube, afinal, deu quatro dias de folga para os atletas. No entanto, a comissão técnica também tem o objetivo de recuperar os jogadores que ainda estão lesionados e prepará-los para a reta final de temporada.

No momento, três atletas do Flamengo estão seguindo tratamento de recuperação: Jorginho (desconforto na coxa esquerda), Alex Sandro (edema na panturrilha esquerda) e Erick Pulgar (se recupera de cirurgia no pé direito). Os dois primeiros tendem a voltar após a pausa. Do outro, o caso do chileno é mais complicado e só deve atuar em outubro para atuar no fim da temporada. O volante, aliás, não sente mais dor e tenta acelerar retorno aos gramados.

Além disso, a dupla de zaga Léo Ortiz e Léo Pereira também terá recuperação específica. Os defensores acumulam grande quantidade de minutos em campo e apresentam desgaste. Com isso, o tempo será essencial para os jogadores. Além deles, o volante De la Cruz, por exemplo, que pediu para ser substituído neste domingo por cansaço, também poderá utilizar desse período para se recuperar.

Por fim, o técnico Filipe Luís terá um tempo fazer ajustes em sua equipe para tentar engrenar uma sequência e ficar ainda mais próximo do título do Campeonato Brasileiro e quem sabe da Libertadores. O Fla só joga no domingo, dia 14 de setembro, quando visita o Juventude. O Rubro-Negro ocupa a liderança do Brasileirão, com 47 pontos, três a mais que o vice-líder Cruzeiro.

