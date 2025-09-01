Atlético soma 16,6% de aproveitamento após pausa do Mundial de Clubes

O Atlético-MG foi ao Barradão no último domingo (31) e não conseguiu fazer frente ao Vitória, que venceu por 1 a 0. O resultado deixou os mineiros próximos do Z4 e marcou a quarta derrota seguida no Brasileirão, além do revés contra o Cruzeiro, nas quartas de final da Copa do Brasil. Sem técnico, o time tem a pior campanha desde a pausa para o Mundial de Clubes.

Após mais um tropeço, o Galo, que investiu para brigar por títulos, ocupa somente a 14ª colocação com 24 pontos, dois a mais que o Vitória, primeiro clube na zona de rebaixamento. Desde o fim do Mundial de Clubes, o Atlético somou apenas quatro pontos e registra aproveitamento de 16,6%.

Agora com a pausa para a Data Fifa, o Galo seguirá buscando um novo técnico e também ajustes até o jogo contra o Cruzeiro, na Copa do Brasil, dia 11, no Mineirão. Partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil

Atlético pós-Mundial de Clubes

Bahia 2 x 1 Atlético

Palmeiras 3 x 2 Atlético

Flamengo 1 x 0 Atlético

Atlético 2 x 1 Red Bull Bragantino

Vasco 1 x 1 Atlético

Atlético 1 x 3 Grêmio

São Paulo 2 x 0 Atlético

Vitória 1 x 0 Atlético

Total de partidas

8 jogos

1 vitória

1 empate

6 derrotas

7 gols marcados

14 gols sofridos

Aproveitamento: 16,6%

