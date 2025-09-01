Palmeiras confirma a venda do atacante Thalys

O Palmeiras oficializou nesta segunda-feira (01/9) a saída do atacante Thalys, de 20 anos, negociado com o Almería, da Espanha, por 6 milhões de euros (cerca de R$ 37,9 milhões). O jogador já havia viajado na última semana para realizar exames médicos e acertar os detalhes do contrato com a equipe espanhola, que disputa a segunda divisão local.

O jovem atacante chegou a ficar muito próximo de um acordo com o Olympiacos, da Grécia, mas a proposta do Almería acabou prevalecendo. Segundo pessoas ligadas ao atleta, pesou o fator de atuar em um mercado mais competitivo e visado no cenário europeu.

Na despedida, Thalys ainda entrou em campo pelo time sub-20 do Verdão, na final do Brasileirão da categoria. Perdeu uma cobrança no tempo normal, mas converteu sua batida na disputa de pênaltis que deu o título ao clube paulista.

Obrigado por tudo e boa sorte nos novos desafios, Thalys! Pra sempre uma #CriaDaAcademia! ???? pic.twitter.com/7whLrb9MaR — SE Palmeiras (@Palmeiras) September 1, 2025

No profissional, o atacante disputou 13 jogos em 2025 e marcou dois gols, contra Noroeste e Santos, ambos no Campeonato Paulista. Ele também integrou a delegação alviverde que viajou para o Mundial de Clubes nos Estados Unidos. Contudo, teve poucas oportunidades devido à forte concorrência com nomes como Vitor Roque e Flaco López.

Formado no CRB, Thalys foi contratado pelo Palmeiras em 2021 para o sub-17. Depois de boa evolução nas categorias de base, viveu sua temporada mais artilheira em 2024, quando balançou as redes 32 vezes em 46 partidas pelo sub-20.

Com a transferência, o jovem atacante inicia sua primeira experiência no futebol europeu, deixando o Palmeiras após quatro anos de trajetória.

