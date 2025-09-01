Brasil x Chile, no Maracanã, já tem 45 mil ingressos vendidos

Mais de 45 mil ingressos já foram comercializados para o próximo compromisso do Brasil, marcado para o Maracanã, no Rio de Janeiro. Nesta segunda-feira (1º/9), a CBF anunciou o número já adquirido por torcedores para o duelo de quinta-feira (4/9), contra o Chile, pela 17ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Esta partida, aliás, conta com uma demanda importante. Afinal, os interessados devem obrigatoriamente realizar o cadastro da biometria facial por exigência da Lei Geral do Esporte. O jogo marcará a despedida da Seleção do torcedor brasileiro nas Eliminatórias.

Será também a primeira partida do Brasil no Maracanã desde novembro de 2023. Na ocasião, a Seleção sucumbiu perante a Argentina por 1 a 0, em jogo válido pela sexta rodada das Eliminatórias. Foi, assim, o primeiro revés brasileiro em solo nacional em jogos de Eliminatórias para Copas do Mundo.

Além disso, será apenas o segundo compromisso de Carlo Ancelotti diante o torcedor brasileiro. O primeiro foi no dia 10 de junho, em vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 16ª rodada.

