Portimonense supera seus dois goleiros expulsos e, com zagueiro brasileiro na meta, vence Benfica B

Um fato pra lá de inusitado atraiu os holofotes numa partida que envolveu o Benfica B pela Segunda Liga de Portugal. Em jogo disputado no Seixal, o Portimonense precisou superar a expulsão dos seus dois goleiros para vencer os Encarnados por 2 a 1. O time de Portimão, aliás, ficou durante todo o segundo tempo com nove jogadores em campo, sendo o zagueiro brasileiro Jarleysom o responsável por assumir a meta dos algarves.

O Portimão abriu o placar logo na primeira grande chance que teve – Ruan marcou aos quatro minutos. Entretanto, o cenário ganhou dramaticidade nos minutos que antecederam o intervalo com as expulsões de seus goleiros. Primeiro, Sébastien Cibois derrubou o atacante Ivan Lima, aos 43′, e levou o cartão vermelho. Douglas, que o substituiu na meta, jogou com a mão fora da grande área quatro minutos depois e também foi expulso para desespero de torcedores e comissão técnica.

Confira mais notícias de Futebol Internacional

Assim, o brasileiro Jarleysom foi para a meta dos algarves e chegou até a fazer algumas boas intervenções durante a etapa final. Ele só não conseguiu impedir o gol de Rodrigo Rêgo, aos 25 minutos. Mas ainda havia tempo para outro episódio improvável: Tamble Monteiro aproveitou vacilo de dois defensores do Benfica B e anotou o gol do triunfo dos portimonenses, apesar da clara desvantagem numérica.

Na reta final, Ivan Lima carimbou a trave defendida por Jarleysom. O Benfica B ainda viu a arbitragem recuar na marcação de um pênalti a seu favor após revisão do VAR já dentro dos 11 minutos de acréscimos.

O Portimonense, assim, cola no pelotão de frente da II Liga, com os mesmos sete pontos de Feirense, Vizela, União de Leiria e Leixões. Já o Benfica B, que ainda não havia perdido na competição, é apenas o 14º colocado, com três pontos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.