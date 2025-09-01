Clube árabe anuncia Matheus Gonçalves, ex-Flamengo

O Al-Ahli (SAU) anunciou, nesta segunda-feira (1), a contratação do meia-atacante Matheus Gonçalves, que estava no Flamengo. O jogador de 20 anos assinou contrato até 2027. O clube árabe pagará 9 milhões de euros (cerca de R$ 57 milhões) ao Rubro-Negro pelo jogador.

Matheus, aliás, esteve prestes a fechar com a Raposa em meados de julho. Na ocasião, a equipe mineira oferecera 3,5 milhões de euros (R$ 22 milhões) por 50% de seus direitos econômicos. O Flamengo, no entanto, deu para trás e encerrou a negociação. Já o CSKA ofereceu 7 milhões de euros (R$ 44 milhões), valor também recusado pela diretoria.

Matheus Gonçalves chegou ao Flamengo em 2019 para atuar no sub-15. Começou a carreira profissional, então, em 2022, realizando três partidas. Já em 2023, fez 13 aparições, ganhando oportunidade por empréstimo no Red Bull Bragantino, por onde atuou também em 13 jogos. No ano seguinte, retornou ao Rubro-Negro, alternando entre time de cima e sub-20.

Em 2024, participou de 23 jogos, anotando dois gols. No ano corrente, realizou mais 15 partidas, com outros dois gols. Ele foi titular na final do Intercontinental Sub-20 contra o Barcelona (ESP), no último sábado (23/8), quando o Fla conquistou o bicampeonato nos pênaltis. Ele, apesar de desperdiçar sua cobrança, contribuiu com uma assistência. Sua última aparição no time titular foi na derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no dia 31 de julho.

