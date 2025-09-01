Tottenham fecha empréstimo de Kolo Muani junto ao PSG

Revelado pelo Nantes e com destaque no Eintracht Frankfurt, o francês chegou ao PSG em 2023 por 95 milhões de euros - (crédito: Foto: Catherine Steenkeste/Getty Images)

No último dia da janela de transferências, o Tottenham pode garantir um reforço de peso para o ataque. De acordo com informações da ‘BBC’, o clube londrino acertou um empréstimo de uma temporada com o PSG para contratar o atacante francês Randal Kolo Muani.

O jogador de 26 anos estava na mira de diversos times da Premier League, incluindo Manchester United, Chelsea e West Ham, e agora se aproxima de reforçar o Tottenham. Kolo Muani atuou no futebol italiano na segunda metade da temporada passada pelo Juventus, marcando oito gols em 16 partidas.

Revelado pelo Nantes e com destaque no Eintracht Frankfurt, o francês chegou ao PSG em 2023 por 95 milhões de euros. No clube de Paris, o atacante conquistou dois títulos da Ligue 1. Pela seleção da França, soma 31 partidas e nove gols.

