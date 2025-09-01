Gabigol abre o jogo sobre momento atual no Cruzeiro e comemora aniversário

O atacante Gabigol não tem sido titular no Cruzeiro com o técnico Leonardo Jardim, mas no último sábado (30) jogou quase um tempo inteiro na vitória sobre o São Paulo, pelo Brasileirão. O resultado deixou os mineiros com 44 pontos, somente três atrás do Flamengo, líder da competição. Aniversariante da semana, o jogador completou 29 anos e falou sobre o momento atual.

Revelado pelo Santos, Gabigol brilhou no Flamengo, onde fez história e conquistou inúmeros títulos, entre eles duas Libertadores. Hoje no Cruzeiro, o camisa 9 Celeste comentou o carinho que recebe de duas das maiores torcidas do Brasil.

“Como sempre falo com os amigos e companheiros, sou um cara totalmente realizado. Claro que quero muito mais e trabalho muito pra isso. Tenho recebido um carinho enorme, inexplicável, não esperava por isso. Vou continuar trabalhando bastante que uma hora vai chegar”, disse Gabigol.

“Estou muito feliz. Eles têm um carinho inexplicável por mim. Vou trabalhar e, quando tiver oportunidade, vou dar o meu máximo para o Cruzeiro vencer”, destacou o atacante.

Por fim, Gabigol analisou o bom momento da Raposa, vice-líder do Brasileirão e em vantagem contra o Atlético nas quartas de final da Copa do Brasil. No Flamengo, ele conquistou o título da competição no ano passado e foi decisivo nas finais diante do mesmo rival.

“A gente sabe que o Cruzeiro, há algum tempo, não vivia isso. Zona de rebaixamento, queda. Poder colocar o Cruzeiro lá em cima novamente, claro com o pé no chão, sabendo do nosso objetivo, é muito legal. É muito bom ver o Mineirão lotado, ver o pessoal saindo feliz para casa. Vitória no clássico, vitória agora”, concluiu Gabigol em entrevista à Globo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.