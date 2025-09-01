Vegetti alcança temporada mais artilheira pelo Vasco

Artilheiro do Brasil em 2025, o atacante Vegetti tem outro número para se orgulhar. No último domingo (31/8), ao marcar na vitória por 3 a 2 sobre o Sport, o Pirata chegou aos 24 gols pelo Vasco na temporada. Dessa forma, supera os 23 marcados em 2024 e atinge seu ano mais goleador vestindo a Cruz de Malta. É também sua principal temporada na carreira no quesito bolas nas redes.

O argentino, afinal, é o vice-artilheiro do Brasileirão, agora com 12 gols. Ele empata com o uruguaio Giorgian de Arrascaeta, do Flamengo. Ambos estão atrás apenas de Kaio Jorge, do Cruzeiro, que já balançou 15 vezes as redes adversárias.

Assim, artilheiro da Copa do Brasil de 2024, ele também conquistou a artilharia do Carioca em 2025, com seis gols. Além disso, marcou cinco gols na campanha da Sul-Americana. Até o momento, tem somente um gol na Copa do Brasil, além dos 12 gols pelo Brasileirão, totalizando, assim, 24.

Sua primeira temporada foi em 2023, chegando a São Januário em agosto. Precisou de apenas 21 jogos para marcar dez gols. Já em 2024, anotou 23 tentos em 54 aparições. Atualmente, ostenta sua melhor média de gols, com 24 em 44 jogos – média de 0,54 gols por jogo.

Raio-X dos gols de Vegetti pelo Vasco em 2025

Gols no Campeonato Carioca – 6

Sul-Americana – 5

Brasileirão – 12

Copa do Brasil – 1

Modos dos gols

Gols de cabeça – 8

Pé direito – 12 (incluindo os de pênalti)

Pé esquerdo – 3

Outras partes do corpo (costela) – 1

Gols de pênalti – 6

