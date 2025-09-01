Santi Moreno mostra entrega em estreia como titular no Fluminense; veja números

Apesar de uma atuação bem sofrível no empate com o Santos, no último domingo, na Vila Belmiro, o Fluminense até que tem boas notícias. Um dos novos reforços contratados para o segundo semestre, Santi Moreno recebeu sua primeira chance como titular. O colombiano não teve grandes oportunidades de balançar as redes, porém mostrou que irá lutar pela titularidade no restante da temporada.

Santi Moreno esteve em campo por cerca de 65 minutos. No período, teve 42 ações com a bola, concluindo 81% dos passes arriscados. Sem finalizações na partida, o camisa 30, que atuou pela faixa esquerda do ataque, ficou sobrecarregado com a marcação, chegando a cometer quatro faltas, além de acumular uma interceptação e um desarme.

Apesar disso, Santi Moreno dá bons sinais para o trocedor tricolor. Velocidade é a principal características do atleta, que ainda precisa mais jogos para ficar 100% entrosado com o time do Fluminense. Após a partida, o técnico Renato Gaúcho comentou sobre a decisão de iniciar com o jogador.

“Conversei bastante com ele pra ver se ele se sentia bem para começar a partida e ele falou que sim. Ele falou que estava se sentindo bem, mas é normal todo estrangeiro precisa de adaptação, mas essa adaptação ele vai pegar durante os treinamentos e durante os jogos. Por isso eu optei para que ele começasse a partida”, disse Renato Gaúcho.

Com a pausa para a Data Fifa, Santi Moreno tem chances de se adaptar ainda mais no estilo de jogo do Fluminense. A próxima partida será contra o Bahia, no Maracanã, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A equipe carioca precisa de uma vitória para avançar à semifinal do torneio.

