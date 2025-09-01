Antony deixa o Manchester United e acerta em definitivo com o Betis

Agora é oficial. Antony deixou o Manchester United em definitivo e está de volta ao Betis, clube no qual se destacou na segunda metade da última temporada e onde queria continuar sua carreira. O Betis pagou 22 milhões de euros (R$ 140 milhões) ao Manchester United pelo atacante, com possibilidade de mais 3 milhões de euros em bônus, e manteve 50% dos direitos sobre uma futura venda do jogador.
Antony chegou a Sevilha nesta segunda-feira, 1º de setembro, para realizar exames médicos e assinar um contrato válido por cinco temporadas. O United havia pago 95 milhões de euros ao Ajax há três anos para contratá-lo.
???? pic.twitter.com/XZlINRbits
— Real Betis Balompié ???????? (@RealBetis) September 1, 2025
Além disso, a saída do brasileiro também traz um alívio para o Manchester United, que nos últimos dias viu Garnacho se transferir para o Chelsea e Hojlund ir para o Napoli, por empréstimo.
Por fim, tanto o Manchester United quanto o Betis já confirmaram a transferência. Dessa maneira, em comunicado, os ingleses se despediram do atleta.
“Antony foi transferido para o Real Betis em definitivo. Agradecemos por sua dedicação durante o tempo em que vestiu a camisa vermelha e desejamos sucesso em seu futuro”, diz o comunicado do United.
Antony has moved to Real Betis in a permanent transfer.
We thank Antony for his efforts during his time as a Red and wish him the best of luck for the future ????
— Manchester United (@ManUtd) September 1, 2025
