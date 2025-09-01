Danilo faz palestra para jogadores da base do Flamengo

Um dos líderes do Flamengo, Danilo – além de mudar a parte mental do elenco principal – também se preocupa com o futuro dos Garotos da Gávea. O zagueiro conversou com atletas das categorias sub-15 e sub-16 no auditório do CT George Helal. A palestra, afinal, fez parte do projeto Papo de Campeão, realizado por Alfredo Almeida, diretor das categorias de base, em conjunto com Patricia Negreiros, coordenadora do departamento de desenvolvimento humano.

“Foi uma experiência bonita poder compartilhar um pouco da minha vivência com os garotos. Penso que esse tipo de ação deve se tornar constante, diminuindo a distância entre a base e o profissional e aumentando o sentimento de integração e pertencimento ao clube e à cultura do clube”, afirmou Danilo, com uma ponta de nostalgia.

“Foi bonito ver o brilho no olhar dos meninos, revivendo em mim um sentimento de prazer por jogar futebol. E criando ainda mais conexão com as cores do Flamengo”, completou.

No encontro, Danilo contou passagens da sua trajetória, falou sobre a sua carreira, as dificuldades que enfrentou no exterior. Aos 34 anos, o defensor, que defendeu a Seleção Brasileira nas Copas de 2018 e 2022, é reconhecido por sua liderança nata. Além disso, por sua dedicação em passar a sua experiência para as novas gerações.

