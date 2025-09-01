Kevin, ex-Palmeiras, acerta transferência para o Fulham

O atacante Kevin, ex-Palmeiras, está de saída do Shakhtar Donetsk rumo ao Fulham. O clube inglês acertou a compra do brasileiro, ex-Palmeiras, por 40 milhões de euros (R$ 255 milhões), com contrato válido por seis temporadas.

Apesar do interesse do Sporting, que chegou a cobrir a proposta, Kevin optou pelo Fulham. A negociação com os ingleses vinha sendo trabalhada há mais tempo: o empresário do jogador, Paulo Pitombeira, esteve em Londres por mais de dez dias para fechar o acordo, e a relação construída com o clube pesou na decisão.

O jovem de 22 anos foi vendido pelo Palmeiras no início de 2024 por 15 milhões de euros (12 milhões fixos e 3 milhões em bônus).

Pelo Shakhtar, Kevin disputou 57 partidas, com 17 gols e 10 assistências. Na atual temporada, já são cinco jogos, cinco gols e duas assistências.

