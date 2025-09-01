Nottingham Forest anuncia Cuiabano, ex-Botafogo

O Notting Forest vai ficando com a cara do Botafogo 2024-2025. Nesta segunda-feira (1), no último dia da janela internacional de transferências, o clube inglês anunciou mais um reforço vindo do Mais Tradicional: o lateral-esquerdo Cuiabano. Ele assinou contrato com os britânicos até junho de 2029.

O clube do magnata grego Evangelos Marinakis pagou 6 milhões de euros (R$ 38,2 milhões) ao Botafogo. Segundo o site “Transfermarkt”, o valor de mercado de Cuiabano, no entanto, bate 8 milhões de euros (R$ 51 milhões). Antes do Super Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos, o Brighton, rival do Forest na Premier League, ofereceu 9 milhões de euros (R$ 57,3 milhões) pelo ex-jogador do Glorioso.

“Este verão foi dedicado a garantir que tenhamos qualidade e profundidade em todas as posições. Identificamos jovens jogadores talentosos de todo o mundo que podem desempenhar um papel crucial em nosso desenvolvimento de longo prazo como clube. Acompanhado por diversos clubes, Cuiabano é um jogador promissor e com muito potencial. Com apenas 22 anos, ele já adquiriu uma experiência considerável para um jogador da sua idade e estamos animados com o que o futuro lhe reserva”, pontuou Ross Wilson, diretor de futebol do Forest.

Cuiabano é o quarto jogador com passagem recente pelo Botafogo que reforça o Forest. Antes dele, o clube havia anunciado o centroavante Igor Jesus, o zagueiro Jair e o goleiro John. Este movimento é fruto da aproximação de Marinakis com o sócio majoritário da SAF do Botafogo, John Textor.

