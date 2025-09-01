Trio do Flamengo se apresenta à seleção do Uruguai

Arrascaeta, Viña e Varela, do Flamengo, se apresentaram nesta segunda-feira (1º) à seleção do Uruguai, em Montevidéu. O trio de jogadores defenderá a Celeste nas duas últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos.

O único que ficou de fora foi De la Cruz. O volante não está lesionado, mas ficou afastado de uma série de jogos do Rubro-Negro após o Mundial de Clubes, tratando de dores no joelho esquerdo. Assim, Marcelo Bielsa prefere que o jogador esteja 100% para retornar à seleção.

Além dos três uruguaios, Samuel Lino (Seleção Brasileira), Gonzalo Plata (Equador) e Jorge Carrascal (Colômbia) são os atletas do Flamengo convocados para a Data Fifa de setembro.

O Uruguai está na quarta posição, com 24, e garante a vaga no Mundial com um empate. A Celeste enfrenta o Peru, em Montevidéu no dia 4 de setembro, e o Chile, em Santiago no dia 9 de setembro.

