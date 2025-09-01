Alonso, do Atlético, fala sobre perfil do novo comandante: ???Não precisa dar bom dia???

O Atlético-MG perdeu para o Vitória no último domingo e segue sem vencer. O time acumula quatro derrotas seguidas e se aproxima da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Diante desse cenário, o defensor Júnior Alonso desabafou sobre a fase do clube e comentou o que espera do novo técnico, já que a diretoria demitiu Cuca após a derrota no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, para o rival Cruzeiro, na Arena MRV, por 2 a 0.

“O clube ainda tem duas partidas atrasadas na Série A contra Fortaleza e Sport , mas isso não impede de ligar o sinal de alerta. Sim, a proximidade com o Z4 preocupa. Não queremos reviver o que aconteceu no ano passado. Temos mais 18 rodadas para mudar essa situação, e é nossa obrigação melhorar com o novo treinador”, afirmou o paraguaio.

VEJA: Atlético soma 16,6% de aproveitamento após pausa do Mundial de Clubes

A diretoria do Galo já sondou diversos nomes, como Zubeldía, ex-São Paulo, e Pedro Caixinha, que passou por Santos e Bragantino. Uma possível volta de Sampaoli chegou a ser cogitada, mas o clube negou. O nome mais forte no momento é o do argentino Martín Anselmi, que comandou o Porto no Mundial de Clubes e caiu ainda na fase de grupos, sem vencer nenhuma partida contra Palmeiras, Al Ahly e Inter Miami, de Messi.

Atlético terá dias para preparação e ajustes

“Quando o treinador chegar, temos que trabalhar da melhor maneira. Não precisamos criar amizade ou trocar bom dia. O mais importante é o treinador vir e fazer um grande trabalho conosco”, completou Alonso.

Com a pausa da Data Fifa, o Atlético terá 11 dias para se preparar e definir o novo comandante. A urgência é grande, já que a partida de volta da Copa do Brasil contra o Cruzeiro está marcada para o dia 11, no Mineirão. O rival venceu o primeiro jogo por 2 a 0, na Arena MRV.

