Neymar visita estúdio e decide homenagear o Santos com tatuagem

Neymar optou por eternizar a sua relação com o Santos ao fazer uma tatuagem. O camisa 10 visitou um estúdio em São Paulo ao lado de outro atleta profissional, Odell Beckham Jr., que atua no futebol dos Estados Unidos. A escolha do atacante foi homenagear o Alvinegro Praiano com uma arte do escudo do clube em sua coxa direita.

Antes do confronto entre Santos e Fluminense pelo Brasileirão, na Vila Belmiro, no último domingo (31/08), o craque e Odell Beckham Jr já haviam se encontrado. Neymar preferiu tatuar a versão mais recente do escudo do Peixe. No caso, com a presença da coroa de Pelé entre as estrelas que representam os títulos mundiais do clube.

Inclusive, o emblema do Alvinegro Praiano ficou acima de outro trabalho na pele do camisa 10 do Santos. Trata-se da frase “as pessoas não entendem o quão obcecado eu sou em vencer”. Os tatuadores Biela Vianna e Danilo Bocão foram os autores do projeto artístico.

Assim, Adão Rosa, um dos artistas que mais fez tatuagens em Neymar desde a sua primeira passagem no Peixe e dono do estúdio, compartilhou o resultado final do desenho.

“Como tatuador, meu trabalho é transformar sentimento em arte. E quando se trata de alguém que inspira milhões de pessoas no mundo todo, a responsabilidade e a gratidão são ainda maiores. Obrigado, Neymar, por confiar em nós. Eternizar um símbolo tão marcante da sua trajetória é uma honra. Aqui não é apenas tinta. É memória, é legado”, relatou o artista.

Neymar se recupera de incômodo e se concentra em melhorar condição física

O camisa 10 voltou a jogar uma partida inteira exatamente contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, no último domingo (31/08). Antes disso, o astro foi baixa contra o Bahia por conta de suspensão. Mesmo quando estava em suas melhores condições físicas, não esteve na convocação para os compromissos da Seleção Brasileira em setembro.

Assim, ele vai ter praticamente duas semanas para centralizar seu foco em treinamentos e melhorar a sua condição física. O compromisso seguinte do Peixe será o embate contra o Atlético, pela 23ª rodada do Brasileirão, na Arena MRV, no próximo dia 14.

