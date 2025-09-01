Corinthians completa 115 anos e ganha homenagem de ídolos e até do Palmeiras

O Corinthians comemora 115 anos de história nesta segunda-feira (1). A data especial, aliás, foi marcada por diversas e merecidas homenagens nas redes sociais. Atuais jogadores, ídolos do passado e até mesmo o arquirrival Palmeiras parabenizaram o clube. O atacante Memphis Depay, que está próximo de acertar uma dívida com o clube, resumiu o sentimento geral. Ele disse que a história do time alvinegro é “enorme”.

A principal estrela do elenco atual, o holandês Memphis Depay, fez uma bela publicação. O atacante, de fato, exaltou a grandeza e a forte identidade do clube com o povo. “Sua história é enorme! Seu povo te ama! Você representa o povo!”, escreveu o camisa 10. “Que venham muitos mais anos de linda história! Vai Corinthians!”, completou o jogador.

Ídolo histórico e maior rival parabenizam Corinthians

Ídolos de diferentes e vitoriosas gerações, de igual forma, parabenizaram o ex-clube. O goleiro Cássio e o atacante Dentinho, por exemplo, publicaram mensagens de carinho. O herói do histórico título de 1977, Basílio, também escreveu. “É uma honra imensa ter escrito meu nome nessa trajetória tão grandiosa, que vai muito além do futebol”, disse o “Pé-de-anjo”.

Outro ídolo multicampeão pelo Corinthians também deixou seu recado. Cássio, que hoje defende as cores do Cruzeiro, homenageou o Timão nas suas redes sociais:

A homenagem mais surpreendente do dia, contudo, veio do maior rival. O Palmeiras usou suas redes sociais oficiais para parabenizar o Corinthians. A postagem do clube alviverde, inclusive, fez questão de exaltar a rivalidade histórica. “Parabéns, Corinthians. Vida longa ao maior clássico do mundo”, publicou o perfil oficial do Palmeiras na rede social X.

Parabéns, Corinthians. Vida longa ao maior clássico do mundo. — SE Palmeiras (@Palmeiras) September 1, 2025

Por fim, outros jogadores importantes do elenco atual, como Yuri Alberto e Hugo Souza, também se declararam. O centroavante do time disse que ama “honrar essa camisa”. O goleiro, por sua vez, ressaltou a “honra de fazer parte desta história”. As mensagens, enfim, mostram o enorme peso da data para todos que se envolvem com o clube.

