Fenerbahçe anuncia Marco Asensio, tetracampeão da Champions

Aos 29 anos, Asensio deixa Paris e se muda para Istambul

Aos 29 anos, Asensio deixa Paris e se muda para Istambul
Aos 29 anos, Asensio deixa Paris e se muda para Istambul - (crédito: Foto: Divulgação)

O Fenerbahçe anunciou nesta segunda-feira a contratação de Marco Asensio, que pertencia ao PSG. O atacante espanhol, que já conquistou quatro títulos da Champions, assinou contrato definitivo com o clube turco por três temporadas, com opção de renovação por mais um ano.

Aos 29 anos, Asensio deixa Paris e se muda para Istambul, após ter atuado no Aston Villa por empréstimo na segunda metade da última temporada.

O espanhol se junta ao elenco do Fenerbahçe, que recentemente anunciou a contratação de Kerem Akturkoglu e está prestes a acertar com Ederson, do Manchester City.

Essas movimentações no mercado ocorrem após a saída do técnico José Mourinho, demitido depois da eliminação nos playoffs da Champions para o Benfica.

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 01/09/2025 19:30
