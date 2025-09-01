Dispensado na base, goleiro Ederson agora renderá bolada milionária ao São Paulo

O São Paulo vai lucrar com um jogador que dispensou de graça no passado. A venda do goleiro Ederson do Manchester City para o Fenerbahçe renderá R$ 1,1 milhão ao clube. O valor, aliás, vem do mecanismo de solidariedade da Fifa. O curioso da história, contudo, é que o Tricolor liberou o atleta quando ele tinha apenas 15 anos, por não ver futuro nele.

A transação que beneficia o clube paulista ocorreu nesta janela de transferências. O Fenerbahçe, da Turquia, pagará 14 milhões de euros (R$ 91,7 milhões) ao Manchester City. Por ter formado o atleta em sua base dos 13 aos 16 anos, o São Paulo tem direito a 1,25%. A fatia do Tricolor no negócio, portanto, é de 175 mil euros (R$ 1,1 milhão).

A história de Ederson com o São Paulo, de fato, é bastante curiosa. O goleiro atuou nas famosas categorias de base de Cotia entre 2006 e 2009. Considerado promissor no início, ele, no entanto, acabou sendo dispensado do clube aos 15 anos. A diretoria da época não viu potencial no jovem goleiro, que precisou seguir sua carreira em Portugal.

O dinheiro de Ederson, inclusive, se soma a outro valor importante vindo da Europa. O clube também lucrará com a venda definitiva de Antony ao Real Betis. Nesse caso, o Tricolor receberá cerca de R$ 5,5 milhões pelo mesmo mecanismo. Juntas, as duas negociações, portanto, rendem mais de R$ 6,5 milhões aos cofres do time.

A verba, que não estava no planejamento inicial, chega em ótima hora. O São Paulo tem uma meta orçamentária de arrecadar R$ 155 milhões em vendas. Os valores recebidos pelos dois jogadores formados na base, então, ajudam o clube a atingir seu objetivo. A diretoria, enfim, comemora a entrada do dinheiro extra e inesperado no caixa.

