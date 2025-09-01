MP pede para afastar ex-presidentes do Corinthians por risco à investigação em curso

A investigação sobre as finanças do Corinthians ganhou um novo e grave capítulo. O Ministério Público de São Paulo pediu o afastamento dos três últimos presidentes do clube. A solicitação, aliás, atinge Andrés Sanchez, Duilio Monteiro Alves e o recém-afastado Augusto Melo. O MP teme que eles possam atrapalhar a apuração. A crise, contudo, se aprofundou com uma fala de Romeu Tuma Júnior, que preside o Conselho.

O pedido do promotor Cássio Conserino é uma medida cautelar à Justiça. O objetivo é afastar o trio dos conselhos enquanto a investigação durar. Segundo o documento, eles poderiam “intimidar ou amedrontar ou até mesmo ameaçar pessoas”. Essas pessoas, no caso, teriam o poder de entregar as provas solicitadas pelo Ministério Público.

A promotoria, inclusive, justifica a medida citando a grande falta de colaboração. O órgão afirma que esbarra na “desorganização administrativa” e na “inércia do clube”. O promotor, além disso, também cita “furtos e supressões de alguns documentos financeiros”. A Justiça, no entanto, ainda não tomou uma decisão sobre o pedido de afastamento.

Ex-presidentes do Corinthians se manifestam

As investigações do caso, de fato, contaram com depoimentos bastante fortes. O presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, fez revelações muito graves. Ele afirmou aos promotores que “nunca houve controle substancial dos gastos” no clube. O dirigente, além disso, foi ainda mais longe em sua declaração. Tuma teria dito que o “crime organizado se infiltrou” no Corinthians.

Os ex-presidentes citados no pedido do Ministério Público já se manifestaram. A defesa de Andrés Sanchez disse que seu cliente confia na Justiça e está à disposição. Já a defesa de Augusto Melo afirmou que ele não tem “nenhum receio” da medida. Em nota, ele disse que a apuração “apenas reforçará sua idoneidade”. Duilio Monteiro Alves, por sua vez, ainda não respondeu.

A investigação do MP, por fim, apura diversos possíveis crimes no clube. O uso indevido de cartões de crédito corporativos é um dos principais focos. A promotoria também investiga notas fiscais de empresas suspeitas de serem de fachada. O caso, que já levou ao impeachment de um presidente, agora ameaça a vida política de outros dois ex-mandatários.

