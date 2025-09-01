Jean Lucas celebra primeira convocação para a Seleção e recorda dificuldades na infância

A Seleção Brasileira se apresentou nesta segunda-feira (01) e realizou o seu primeiro treino na Granja Comary, em Teresópolis. Jean Lucas, meia do Bahia, foi uma das novidades da atividade. O jogador recebeu a sua primeira convocação após o corte de Joelinton, do Bahia.

Com passagens nas seleções de base, Jean Lucas reencontrou alguns parceiros do tempos de Amarelinha e também dos clubes por onde passou, como Flamengo e Santos. O meia ainda afirmou que Carlo Ancelotti é o maior treinador da história do futebol e comentou sobre os primeiros contatos com o italiano.

“É um sentimento de realização, somente agradecer a Deus por tudo que vem fazendo na minha vida, ao professor e sua comissão pela oportunidade. Para mim, ele (Ancelotti) é o maior treinador da história, que conquistou grandes coisas e treinou o melhor clube do mundo. É uma honra estar aqui tendo essa experiência com ele, já tive o primeiro contato hoje. Ele conversou comigo, me perguntou como eu estava. Só tenho a aprender e crescer com ele. Reencontrei grandes amigos aqui, já conhecia muitas pessoas, e foi bom para me ambientar bem com o grupo. Estou muito feliz de estar aqui e espero começar a trabalhar logo”, ressaltou.

Estreia na Seleção em casa

Carioca, Jean Lucas recordou da sua criação no Rio de Janeiro e também da sua relação com o Maracanã, onde fez a sua estreia como profissional. O jogador também revelou que está sendo assediado por amigos e familiares por ingressos para a partida, já que todos querem vê-lo defendendo a Amarelinha.

“Deus é maravilhoso. (Jogar pela Seleção) no Rio de Janeiro, onde sou nascido e criado, no Maracanã, onde joguei meu primeiro jogo como profissional pelo Flamengo, então não tinha como ser melhor. Já me pediram muitos ingressos, sim, todo dia parece que sai gente do chão pedindo ingresso para ir no jogo, mas não vai ter como dar tantos ingressos. Acabei de chegar, não vou pedir 100 ingressos, mas vou fazer o que for possível para ter as pessoas próximas a mim me prestigiando nesse jogo da Seleção”, pontuou.

Dificuldades na infância

Vivendo seu grande momento na carreira, Jean Lucas lembrou do começo da sua jornada. O jogador tinha que fazer uma viagem de Campo Grande, zona oeste do Rio, até Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O grande apoio do meia vinha de seus pais, que faziam de tudo para ajudar o menino que tinha um sonho de entrar em campo.

“Passei bastante dificuldade, meu pai trabalhava de muitas coisas, hoje zoou que ele era um faz-tudo. Ele estava disposto a trabalhar com qualquer coisinha para realizar o meu sonho de ser jogador de futebol. Na época eu estava no Nova Iguaçu e tinha um cara que me pegava em Campo Grande, me levava para Nova Iguaçu e tínhamos que pagar R$ 150 por mês. Na maioria das vezes, meu pai não tinha dinheiro, ficava devendo e deixava para depois. Aí eu falei: ‘Deixa, a gente vai se virar aqui, eu vou sozinho”, relatou

“Comecei a ir para Nova Iguaçu bem novo, tinha 12, 13 anos, e ir de Campo Grande para Nova Iguaçu era um pouco de chão. Eu pegava três conduções, um ônibus, uma van e um trem e andava 40 minutos até o CT, porque eu não tinha dinheiro da passagem, então meu pai e minha mãe já fizeram de tudo. Já venderam roupa, meu pai já vendeu salgado, já fizeram de tudo para realizar o meu sonho de ser jogador de futebol”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.