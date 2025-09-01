Grêmio faz contato e tenta a contratação de Willian

O Grêmio entrou em contato com o meia Willian, ex-Corinthians, Arsenal e Chelsea, para sondar uma possível contratação do jogador. O atleta de 37 anos está livre no mercado desde que deixou o Fulham, no final da última temporada europeia, e já recebeu sondagens do futebol norte-americano e saudita.

É a segunda vez que o Tricolor sonda a contratação de Willian nesta janela de transferências. No início do período, o Grêmio chegou a entrar em contato para tentar a negociação com o meia, mas o jogador não teve interesse em voltar para o futebol brasileiro.

Willian é o brasileiro com mais jogos na história da Premier League, atuando por Chelsea, Arsenal e Fulham. Sua última passagem no futebol brasileiro aconteceu em 2022. Na época, o meia deixou o seu clube formador por conta de ameaças que recebeu de torcedores a seus familiares.

