Herói do Mundial Sub-20 do Flamengo celebra chance na Seleção

Herói do bicampeonato mundial sub-20 do Flamengo, o goleiro Léo Nannetti participou do treino da Seleção Brasileira, nesta segunda-feira (1), na Granja Comary. Afinal, o jovem recebeu a oportunidade de treinar com o time principal comandado por Carlo Ancelotti após a atuação de destaque na decisão contra o Barcelona, no Maracanã, no último dia 23 de agosto.

“Sentimento inexplicável. Experiência única o que estou vivendo. Estou treinando com meus ídolos. O Taffarel me deu conselhos durante os treinos. É uma sensação maravilhosa, então tenho que ouvir e aprender ao máximo, assim como com o Hugo (Souza) e Bento, que são dois grandes goleiros que representam a nossa a Seleção”, disse o goleiro do Flamengo em entrevista à CBF TV.

Na decisão do Mundial Sub-20, Léo Nannetti defendeu duas cobranças do Barcelona na disputa de pênaltis. Além disso, o goleiro também fez grandes defesas no tempo regulamentar. Dessa forma, teve papel decisivo na conquista do bicampeonato da categoria. Após empate por 1 a 1 no tempo normal, os Garotos do Ninho venceram os jovens de La Masia por 6 a 5 nos pênaltis.

“Tenho que absorver e ver o que posso evoluir porque tenho muito a aprender com todos. É um momento maravilhoso da minha carreira. Conquistei o Mundial Sub-20 e recebi a oportunidade de representar a Seleção no treino, o que é uma grande experiência para mim. Agora é trabalhar ao máximo, sempre buscar a evolução e nunca me acomodar para poder viver experiências ainda melhores”, afirmou.

