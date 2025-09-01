Jogadores da base do Atlético-GO são dispensados após foto com atriz pornô

O Atlético-GO dispensou três jogadores da base por causa de uma foto com a atriz de filmes adultos Elisa Sanches. Os jovens, que não tiveram as identidades reveladas, encontraram com a modelo em um aeroporto, enquanto voltavam de uma viagem com o clube. Assim, aproveitaram a oportunidade para registrar o momento.

Contudo, o caso não repercutiu bem internamente. Afinal, o Atlético-GO é o lanterna do Brasileirão Sub-17 com apenas três pontos em 16 rodadas disputadas. Na última quarta-feira (27), sofreu uma goleada de 8 a 1 para o Grêmio. Portanto, a foto gerou um contraste com o desempenho do time.

Além do trio envolvido na foto com a atriz, outros três jogadores também foram dispensados. Em nota enviada ao “ge”, o Atlético-GO negou que tenha dispensado os atletas por causa da foto. Assim, o clube goiano ressaltou que todas as dispensas “seguiu critérios de desempenho técnico”.

Elisa Sanches é uma atriz pornô brasileira. Ela, aliás, é uma das a mais procurada em sites nacionais e internacionais. Nas redes sociais, soma mais de 2 milhões de seguidores, sendo mais de 1 milhão no Tik Tok. A atriz atua em filmes adultos desde 2016. Em 2022, concorreu ao cargo de deputada federal nas eleições do Riopelo Patriota, mas passou longe dos candidatos mais votados.

