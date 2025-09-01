Inter acerta venda de Wesley para o Qatar por R$ 54,4 milhões

O Internacional acertou a venda do atacante Wesley. O jogador, de 26 anos, vai defender o Al-Rayyan, do Qatar. A negociação, aliás, tem o valor total de 10 milhões de dólares. O clube gaúcho, que detém 50% do passe, ficará com metade da quantia. O atleta, inclusive, já desembarcou em Doha nesta segunda-feira (1) para assinar o contrato.

O valor total da transferência é de 10 milhões de dólares (cerca de R$ 54,4 milhões). O Inter, de fato, receberá aproximadamente R$ 27,2 milhões. O Palmeiras, que possui a outra metade dos direitos, também lucra com a venda. Uma parte do valor, por fim, será destinada ao Jacuipense, da Bahia, como clube formador.

A venda ocorre em um momento de má fase do atacante no clube gaúcho. Wesley marcou apenas um gol em 2025 e vive um jejum de mais de 100 dias. Mesmo assim, o Inter recusou uma oferta de 8 milhões de dólares em julho. A diretoria, então, apostou que poderia receber um valor maior, o que de fato ocorreu agora.

Wesley deixa o Internacional com um total de 86 jogos disputados. Pelo clube, ele marcou 14 gols e distribuiu seis assistências aos seus companheiros. Por conta da negociação avançada, ele já ficou fora do jogo do último domingo (31). O atacante, agora, assina o contrato para iniciar sua nova jornada no futebol qatariano.

