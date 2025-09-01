Santos encaminha contratação de zagueiro paraguaio

O Santos encaminhou a contratação do zagueiro paraguaio Alexis Duarte, de 25 anos. O Alvinegro já possui conversas avançadas com o Spartak Moscou, seu clube atual, para a aquisição em definitivo do defensor, que defenderá a seleção paraguaia nesta Data Fifa.

O Peixe negocia os últimos detalhes da transação e as burocracias para fechar o negócio. O clube tem até essa terça-feira (02), para concluir a negociação, já que se enccara a janela de transferências. As partes mantém os valores do negócio sob sigilo.

Alexis Duarte defende o Spartak Moscou desde 2023 – Foto: Divulgação/FC Spartak Moscow

Duarte é revelado pelas categorias de base do Cerro Porteño e partiu para o futebol russo em 2023. O defensor possui interesse em voltar a atuar no futebol sul-americano e o Santos quer aproveitar a oportunidade de mercado para trazer mais um reforço para a sua defesa.

Caso conclua o negócio, o clube pode tornar Duarte um dos quatro reforços alvinegros nesta reta final de janela de transferências. O Peixe possui negociações avançadas com o também zagueiro Adonís Frias, o volante Victor Hugo e o atacante Lautaro Díaz. O trio, inclusive, já está em Santos para encerrar os negócios.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.