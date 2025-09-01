InícioEsportes
Palmeiras recebe valor milionário após Fulham contratar cria da base alviverde

Kevin foi anunciado pelo Fulham no último dia da janela de transferências

Kevin foi anunciado pelo Fulham no último dia da janela de transferências - (crédito: Foto: Divulgação/Fulham FC)
O Fulham anunciou nesta segunda-feira (01) a contratação do atacante Kevin, que estava no Shakhtar Donetsk. O Palmeiras, clube que revelou o jogador, receberá R$ 30 milhões pela negociação, já que possui 12% dos direitos econômicos do atleta. A bonificação acontece dias depois do Alviverde fechar a transferência de Andreas Pereira com o clube londrino.

Ao todo, o Fulham desembolsou 40 milhões de euros, cerca de R$ 254 milhões, pela contratação do jogador. Por contrato, o Verdão deveria receber 10% do valor. Entretanto, o clube alviverde ainda é contemplado pelo mecanismo de solidariedade da Fifa, tendo direito a mais 2% do valor da venda, por ser um dos clubes formadores. O Desportivo Brasil também possui o direito de receber uma taxa.

Kevin surgiu como um dos grandes destaques da categoria de base do Palmeiras e estreou no time principal em 2021, aos 18 anos. Entretanto, o jogador enfrentava uma grande concorrência nas pontas e não teve muitas chances na equipe, apenas 11. Com isso, a diretoria alviverde decidiu negociar o jovem atacante com o Shakhtar pelo valor de 12 milhões de euros, cerca de R$ 64 milhões.

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 01/09/2025 23:02
