Ancelotti não poderá repetir escalações na Seleção; as opções

Quando a Seleção Brasileira entrar em campo na próxima quinta-feira (4/9) para encarar o Chile, no Maracanã, pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa, haverá uma certeza: o técnico Carlo Ancelotti não poderá repetir nenhuma de suas duas escalações utilizadas até o momento.

Isso ocorre por alguns motivos. Primeiro, Vini Jr., suspenso, descansará nesta Data Fifa, não constando na lista final de Ancelotti. Ele foi titular nas duas partidas de Ancelotti à frente da Seleção. Além disso, Vanderson, Alex Sandro, e Matheus Cunha foram cortados por lesão. Os três foram titulares no último jogo do Brasil sob o comando do italiano, em vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai, na Neo Química Arena, em 10 de junho.

Dessa forma, é certo que teremos uma terceira escalação diferente com o ex-técnico do Real Madrid. Para a lateral-direita, Ancelotti conta com Wesley (Roma) e Vitinho (Botafogo) para a vaga de Vanderson. O jogador do Glorioso surgiu como opção após o corte do lateral do Monaco.

Já para o lado oposto, como o italiano convocara três jogadores da posição, não houve reposição a Alex Sandro, também lesionado. Dessa forma, Caio Henrique (Monaco) e Douglas Santos (Zenit) – que já estavam na lista original – são as opções. Ambos desfrutam de sua primeira convocação por parte de Ancelotti.

Matheus Cunha também desfalca a Seleção

Já para a vaga de Matheus Cunha, Samuel Lino, do Flamengo, recebeu oportunidade. O jogador rubro-negro, no entanto, é ponta esquerda e não encaixa exatamente na vaga do novo camisa 10 do Manchester United. Cunha, aliás, viveu uma semana para se esquecer: desperdiçou sua cobrança na disputa de pênaltis contra o Grimsby Town, que eliminou os Red Devils na precoce segunda fase da Copa da Liga Inglesa, na última quarta-feira (27/8). Três dias depois, no sábado (30/8), saiu aos 31′ do primeiro tempo durante a vitória por 3 a 2 sobre o Burnley por lesão muscular.

Titular contra o Paraguai, Matheus Cunha fez boa atuação, dando a assistência para o gol de Vini Jr no magro 1 a 0, em São Paulo. Ele saiu para a entrada de Gerson, que não consta na atual convocação de Ancelotti. Dessa forma, há a possibilidade de Lucas Paquetá, do West Ham, ganhar oportunidade em seu lugar no time titular contra o Chile. Outra opção seria o deslocamento de Raphinha da ponta direita para o posição de 10, abrindo espaço para Estêvão ou Luiz Henrique.

