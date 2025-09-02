Com Varela sólido, Emerson Royal tem poucas chances no Flamengo

Emerson não tem grande sequência com a camisa do Flamengo - (crédito: Foto: Gilvan de Souza /CRF)

Há mais de um mês no Flamengo, Emerson Royal ainda não conseguiu ter uma grande sequência com o técnico Filipe Luís. Aos 26 anos, o lateral é reserva imediato do uruguaio Varela, que vive uma das suas melhores fases. Ao todo, o jogador atuou somente em cinco partidas (10 contando com Milan) e também já acumula uma lesão desde que estreou pelo Rubro-Negro.

Emerson Royal estreou contra o Atlético, em jogo decisivo pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Depois disso, atuou diante do Ceará, Mirassol e Internacional (Libertadores). No entanto, ele sofreu um estiramento no ligamento central do tornozelo, mas que não foi considerada grave. Ele, entretanto, ficou de fora contra o Inter (2° jogo da Libertadores) e Vitória. Por fim, o lateral entrou nos acréscimos no empate com Grêmio e nem tocou na bola.

Aliás, a média de jogos de Emerson Royal pelas sete temporadas na Europa e contando com os jogos pela Seleção ficou próxima de 34 partidas. Assim, um número bem abaixo dos padrões do futebol brasileiro.

“Óbvio que eu estou longe do que eu pretendo e do que posso entregar. Muito tempo fora dos gramados. Mas é me adaptar o quanto antes”, disse Royal após partida contra o Ceará.

Por outro lado, Varela recebe elogios constantes de Filipe Luís, que fez coro junto à diretoria pela renovação. O lateral se colocou à disposição para jogar no lado esquerdo quando o técnico sofreu com desfalques por ali. A polivalência, afinal, também o ajudou a ganhar pontos no clube.

A carreira de Emerson Royal

O jogador, aliás, passou por poucas lesões ao longo dos últimos anos. A pior aconteceu na panturrilha, sendo a mais grave de sua carreira por ficar quatro meses de recuperação. Além disso, Royal também passou por uma cirurgia no joelho e ficou 40 dias para voltar a campo.

Depois da passagem pelo Atlético, Emerson Royal, assim, foi para Betis em janeiro de 2019. Depois de um início tímido, o lateral se tornou uma das válvulas de escape do clube de Sevilha, terminando a temporada 2019/20 com três gols e seis assistências em 34 jogos.

Na sequência, o lateral se firmou no Tottenham e ficou três temporadas pelos Spurs (2021/22, 2022/23 e 2023/24). Ele disputou 101 partidas e pouco contribuiu ofensivamente. Foram quatro gols e duas assistências, sendo a última delas no dia 6 de agosto de 2022, contra o Southampton, pela Premier League.

Na temporada 2024/25, Royal, aliás, se transferiu para o Milan e, apesar de ter sido titular na conquista da Supercopa da Itália, passou em branco nas 26 vezes que entrou em campo com a camisa rossonera.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.