Alvo do Flamengo, Lucas Beltrán acerta com o Valencia, da Espanha

Lucas Beltrán em ação com a camisa da Fiorentina na última temporada europeia

Lucas Beltrán em ação com a camisa da Fiorentina na última temporada europeia - (crédito: Foto: Divulgação/ Fiorentina)
Lucas Beltrán em ação com a camisa da Fiorentina na última temporada europeia - (crédito: Foto: Divulgação/ Fiorentina)

Um dos alvos do Flamengo nesta janela de transferências, o argentino Lucas Beltrán teve outro destino. Afinal, o jogador da Fiorentina-ITA acertou, por empréstimo, com o Valencia, da Espanha, por uma temporada.

“Estou muito feliz de me juntar ao Valencia, um lugar onde triunfaram tantos argentinos”, afirmou Beltrán em mensagem nas redes sociais do clube.

O clube espanhol agiu rápido no último dia da janela da Europa e concretizou o negócio. O atleta se destacou, em 2023, ao estufar a rede em 16 oportunidades na conquista do título nacional com o River Plate.

Vale lembrar que o jogador esteve no radar do Rubro-Negro, que chegou a se acertar com a Fiorentina. No entanto, o argentino deixou claro que prefere permanecer no futebol europeu, o que frustrou as intenções do clube da Gávea.

Por fim, o Valencia tem um bom histórico com argentinos. Isso porque teve nomes como Claudio Lopes, campeão da Copa do Rei em 1998/99, Pablo Aimar, Maurício Pellegrino, Kily González e Roberto Ayala, campeões da Copa da Uefa (atual Liga Europa) em 2003/04 e bicampeões espanhol em 2001/02 e 2003/04.

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 02/09/2025 09:51
