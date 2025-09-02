Alvo do Flamengo, Lucas Beltrán acerta com o Valencia, da Espanha

Um dos alvos do Flamengo nesta janela de transferências, o argentino Lucas Beltrán teve outro destino. Afinal, o jogador da Fiorentina-ITA acertou, por empréstimo, com o Valencia, da Espanha, por uma temporada.
“Estou muito feliz de me juntar ao Valencia, um lugar onde triunfaram tantos argentinos”, afirmou Beltrán em mensagem nas redes sociais do clube.
O clube espanhol agiu rápido no último dia da janela da Europa e concretizou o negócio. O atleta se destacou, em 2023, ao estufar a rede em 16 oportunidades na conquista do título nacional com o River Plate.
Vale lembrar que o jogador esteve no radar do Rubro-Negro, que chegou a se acertar com a Fiorentina. No entanto, o argentino deixou claro que prefere permanecer no futebol europeu, o que frustrou as intenções do clube da Gávea.
Por fim, o Valencia tem um bom histórico com argentinos. Isso porque teve nomes como Claudio Lopes, campeão da Copa do Rei em 1998/99, Pablo Aimar, Maurício Pellegrino, Kily González e Roberto Ayala, campeões da Copa da Uefa (atual Liga Europa) em 2003/04 e bicampeões espanhol em 2001/02 e 2003/04.
