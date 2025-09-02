Santos devolve Deivid Washington para o Chelsea

O Santos acertou a devolução de Deivid Washington ao Chelsea. O atacante, formado nas categorias de base da Vila Belmiro, tinha contrato de empréstimo válido até o fim da temporada, mas o vínculo foi encerrado de forma antecipada. O jogador viajará para a Inglaterra nos próximos dias para se reapresentar ao clube londrino.

Com a camisa santista em 2025, Deivid acumulou 22 jogos e dois gols. Sua última participação aconteceu no empate sem gols contra o Fluminense, no último domingo, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.

O principal motivo da devolução foi por conta da lesão de Delap, novo centroavante do Chelsea. O jogador se machucou na última partida do clube londrino, contra o Fulham e deve ficar um tempo afastado. Assim, Deivid Washington volta para ser mais uma opção para o técnico Enzo Maresca. Neste momento, João Pedro, outro brasileiro, é o titular da equipe inglesa.

A decisão de liberar o jovem centroavante também tem peso financeiro. A diretoria vê a saída como uma forma de alívio na folha salarial, especialmente em um momento de movimentação intensa no mercado da bola.

O clube tem negociações avançadas para anunciar quatro reforços ainda nesta janela: os zagueiros Adonís Frías e Alexis Duarte, o meio-campista Victor Hugo e o atacante Lautaro Díaz. Frías e Duarte chegam em definitivo, enquanto Victor Hugo (emprestado pelo Flamengo) e Lautaro (emprestado pelo Cruzeiro) desembarcam por empréstimo.

A diretoria do Santos corre contra o tempo, já que o prazo para registros se encerra nesta terça-feira (2), e pretende oficializar as novas contratações ainda hoje.

